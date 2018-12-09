Александря - ФК Львов: видео голов и обзор матча УПЛ

В рамках восемнадцатого тура УПЛ футбольный клуб Львов неожиданно одержал победу над Александрией. Таким образом, александрийский клуб не смог удержать второе место в чемпионате и уступил его киевскому Динамо.
Александрия — ФК Львов 1:2
Голы: Шендрик, 84 — Адамюк, 2, 30.
Александрия: Панькив — Пашаев (Стецьков, 35), Микицей, Бондаренко, Шендрик — Довгий (Устименко, 67), Гречишкин — Шастал, Ковалец, Протасов (Задерака,72) — Ситало.
ФК Львов: Бандура — Парамонов, Борзенко, Адамюк, Воронин — Мартан, Сабино (Араужо, 90+5) — Тейлор, Джонатан, Западня (Голиков, 76) — Бруно.