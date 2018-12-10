Ривер Плейт - обладатель Копа Либертадорес-2018

Новости спорта: Многострадальный финал завершился победой команды Гальярдо в овертайме.

Во втором финальном поединке Копа Либертадорес Ривер Плейт в столичном дерби обыграл Бока Хуниорс со счетом 3:1 в овертайме.

На 44-й минуте форвард Дарио Бендетто вывел номинальных гостей вперед. Риверу удалость сравнять счет на 68-й минуте благодаря голу нападающего Лукаса Пратто. Так как команды в первом матче сыграли в результативную ничью 2:2, то в связи с тем, что основное время закончилось со счетом 1:1 в ответном матче было назначено два дополнительных тайма по 15 минут.

На 92-й минуте полузащитник Боки Вилмар Барриос получил вторую желтую карточку, что автоматически переросло в красную. Номинальные хозяева, воспользовавшись численным преимуществом, забили два гола. На 109-й минуте отличился мощнейшим ударом в девятку из-за штрафной площади хавбек Хуан Кинтеро, а последний гол по-хоккейному заколотил на 122-й минуте Гонсало Мартинес.

Для Ривер Плейта это четвертый Кубок Либертадорес в истории. По этому показателю команда догнала Эстудиантес. У Боки Жуниорс остается 6 трофеев. Рекордсменом является Индепендьенте — 7 побед.

Обзор финального матча:

Ривер Плейт - Бока Хуниорс 3:1 (первый матч — 2:2)

Голы: Пратто, 68, Кинтеро, 109, Г. Мартинес, 120+2 — Бенедетто, 44

Ривер Плейт: Армани — Монтиэль (Майяда, 74), Майдана, Пинола, Каско — Э. Перес, Понсио (Кинтеро, 59) — Фернандес (Сукулини, 111), Паласиос (Альварес, 97), Г. Мартинес — Пратто

Бока Хуниорс: Андрада — Буффарини (Тевес, 111), Искьердос, Магальян, Оласа — Нандес, Барриос, П. Перес (Гаго, 89) — Вилья (Хара, 96), Бенедетто (Абила, 62), Павон