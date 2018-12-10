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Суркис прокомментировал слухи о потенциальных трансферах Динамо

Суркис прокомментировал слухи о потенциальных трансферах Динамо
09:23 Сегодня Телеграф ФК Динамо

Новости спорта: По словам президента киевского Динамо Игоря Суркиса, все слухи о предстоящих трансферы Динамо не соответствуют действительности.

Президент «Динамо» Игорь Суркис опроверг численные слухи о возможных трансферах киевского клуба.

"Все то, что сейчас пишут о том, что мы ведем защитника и нападающего, не соответствует действительности. В данный момент и Алексей Михайличенко, и другие наши селекционеры находятся в целом ряде европейских стран и продолжают активно просматривать футболистов, которые могут усилить Динамо зимой .

Эта та работа, которую наша селекционная служба проводила всю осень. И сейчас эта работа находится в своей завершающей фазе. В ближайшее время мы все вместе сядем и примем решение о наших основных приоритетов по конкретным усилений команды. Здесь же вопрос не только в финансовой составляющей, но и в том, насколько легионеры хотят к нам ехать", – цитирует Суркиса портал Динамо Киев от Шурика.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Динамо» к форварду "Виллема II» Франу Солю и защитнику "Дижона" Уссаме Хаддади, а также румынскому полузащитнику Олару.

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Игорь Суркис, ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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