Скачать
Понедельник, 10.12.2018
Ломаченко победил Педрасу решением судей
Ломаченко победил Педрасу решением судей
Вакифбанк второй год подряд стал клубным чемпионом мира по волейболу
Вакифбанк второй год подряд стал клубным чемпионом мира по волейболу
Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
Ривер Плейт - обладатель Копа Либертадорес-2018
Ривер Плейт - обладатель Копа Либертадорес-2018

"Красиво, Игорь Михайлович": Денисов поблагодарил Суркиса

&quot;Красиво, Игорь Михайлович&quot;: Денисов поблагодарил Суркиса
10:24 Сегодня Телеграф ТК Футбол

Новости спорта: Ведущий программы "Великий футбол" - о благородном жесте президента "Динамо"

Известный украинский ведущий Александр Денисов остался впечатлен благородным жестом президента «Динамо» Игоря Суркиса, который дал свое согласие, чтобы «Шахтер» принял «Лион» на НСК «Олимпийский».

«Ну что сказать, – красиво, Игорь Михайлович! Ведь мог президент «Динамо» отреагировать просто положительно на просьбу УЕФА, ограничившись молчаливым согласием на то, чтобы «Шахтер» сыграл на НСК «Олимпийский» или мог вообще не согласиться, имел право и на такую позицию.

А в итоге – мало того, что Игорь Суркис дал свое согласие, чтобы «Шахтер» принял «Лион» на НСК, он еще обратился ко всей футбольной общественности с просьбой поддержать как «Динамо», так и «Шахтер», в еврокубках. Благородный жест, подкрепленный как словами, так и конкретными действиями», – сказал Денисов в передаче «Великий футбол».

Отметим, что поединок заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» – «Лион» состоится 12 декабря в 22:00 на НСК «Олимпийский». А уже 13 декабря «Динамо» на том же стадионе примет чешский «Яблонец» в рамках группового раунда Лиги Европы, начало в 19:55.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Игорь Суркис, Футбол, Новости футбола, Александр Денисов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я на пенсии": Андре Уорд - о возможном бое против Усика
02 Фьюри рассказал, когда состоится реванш с Уайлдером
03 ФК Львов сотворил главную сенсацию 18-го тура УПЛ
04 Александря - ФК Львов: видео голов и обзор матча УПЛ
05 Суркис призвал поддержать Динамо и Шахтер в еврокубках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь