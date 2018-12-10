"Красиво, Игорь Михайлович": Денисов поблагодарил Суркиса

Новости спорта: Ведущий программы "Великий футбол" - о благородном жесте президента "Динамо"

Известный украинский ведущий Александр Денисов остался впечатлен благородным жестом президента «Динамо» Игоря Суркиса, который дал свое согласие, чтобы «Шахтер» принял «Лион» на НСК «Олимпийский».

«Ну что сказать, – красиво, Игорь Михайлович! Ведь мог президент «Динамо» отреагировать просто положительно на просьбу УЕФА, ограничившись молчаливым согласием на то, чтобы «Шахтер» сыграл на НСК «Олимпийский» или мог вообще не согласиться, имел право и на такую позицию.

А в итоге – мало того, что Игорь Суркис дал свое согласие, чтобы «Шахтер» принял «Лион» на НСК, он еще обратился ко всей футбольной общественности с просьбой поддержать как «Динамо», так и «Шахтер», в еврокубках. Благородный жест, подкрепленный как словами, так и конкретными действиями», – сказал Денисов в передаче «Великий футбол».

Отметим, что поединок заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» – «Лион» состоится 12 декабря в 22:00 на НСК «Олимпийский». А уже 13 декабря «Динамо» на том же стадионе примет чешский «Яблонец» в рамках группового раунда Лиги Европы, начало в 19:55.