"Красиво, Игорь Михайлович": Денисов поблагодарил Суркиса

Известный украинский ведущий Александр Денисов остался впечатлен благородным жестом президента «Динамо» Игоря Суркиса, который дал свое согласие, чтобы «Шахтер» принял «Лион» на НСК «Олимпийский».
«Ну что сказать, – красиво, Игорь Михайлович! Ведь мог президент «Динамо» отреагировать просто положительно на просьбу УЕФА, ограничившись молчаливым согласием на то, чтобы «Шахтер» сыграл на НСК «Олимпийский» или мог вообще не согласиться, имел право и на такую позицию.
А в итоге – мало того, что Игорь Суркис дал свое согласие, чтобы «Шахтер» принял «Лион» на НСК, он еще обратился ко всей футбольной общественности с просьбой поддержать как «Динамо», так и «Шахтер», в еврокубках. Благородный жест, подкрепленный как словами, так и конкретными действиями», – сказал Денисов в передаче «Великий футбол».
Отметим, что поединок заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» – «Лион» состоится 12 декабря в 22:00 на НСК «Олимпийский». А уже 13 декабря «Динамо» на том же стадионе примет чешский «Яблонец» в рамках группового раунда Лиги Европы, начало в 19:55.