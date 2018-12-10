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Цыганков рассказал о главных проблемах Динамо в первой половине сезона

Цыганков рассказал о главных проблемах Динамо в первой половине сезона
10:53 Сегодня Телеграф Динамомания Фото: Инстаграм

Новости спорта: Капитан Динамо Виктор Цыганков считает, что команде не хватает стабильности.

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков поделился своим мнением о главных проблемах своей команды в этом сезоне.

"У нас нет стабильности. Одну игру сыграем хорошо, а вторую отвратительно. Где-то не было рисунка игры, но добивались результата. В каждом матче мы настраиваемся на победу и красивый футбол, но получается не всегда. Надеюсь, что молодежь наберется уверенности, и мы дадим стабильность на протяжении всего сезона.

У нас очень мало ударов. Не знаю, с чем это связано. Много раз задавал себе этот вопрос, сидя дома после матчей, анализировал. Я каждый день стараюсь становиться лучше. Анализировать, делать выводы и идти дальше. Забивать голову критикой и сдаваться - легче всего.

Мне немного жаль, что будет зимний перерыв. Хотелось бы, чтобы матчи продолжались, но из-за погоды сейчас не до футбола. Мы начали давать результат и нашили рисунок игры", – приводит слова Цыганкова dynamomania.com

Напомним, что Виктор оформил хет-трик в матче против Карпат и вернул Динамо на 2-ю строчку в турнирной таблице УПЛ.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Виктор Цыганков.
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