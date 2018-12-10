Определен лучший футболист 18-го тура УПЛ

Новости спорта: Решением экспертов футболист ФК Львова Владимир Адамюк назван лучшим футболистом 18-го тура УПЛ.

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 18 тура Чемпионата УПЛ.

В состав экспертного совета вошли: Леонид Буряк, Артур Валерко, Виктор Грачев, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

По итогам голосования победу одержал защитник "Львова" Владимир Адамюк, который в матче с "Александрией" сделал "дубль". Он набрал шесть баллов, а вингер "Динамо" Виктор Цыганков - пять.