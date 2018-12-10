Роналду рассказал о соперничестве с Месси и бросил вызов аргентинцу

Новости спорта: Звезда Ювентуса Криштиану Роналду высказался о его прервавшемся противостоянии с Лионелем Месси.

Нападающий «Ювентус» Криштиану Роналду рассказал о своем соперничестве с Лионелем Месси.

«Возможно, мне не хватает Месси. Я был успешен во всех клубах, где выступал, и со сборной. Он – только в Испании.

Я не думаю, что должен приводить еще какие-то доводы. Я вылез из своей глубинки, принимал вызовы и остаюсь фантастическим футболистом.

Возможно, Месси нуждается во мне больше, чем я в нем. Но если он всем доволен там, где он сейчас, то и меня это устраивает.

Я уважаю его как человека и как коллегу. Он выдающийся игрок и приятный человек. Но я не скучаю – ни по нему, ни по кому-либо еще», – сказал Роналду.