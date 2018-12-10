Шахтер - Лион: названа судейская бригада на матч Лиги чемпионов

Новости спорта: Один из самых известных арбитров будет работать на матче Шахтера.

УЕФА назначил официальных лиц на поединок 6-го тура группового раунда Лиги Чемпионов между "Шахтером" и "Лионом".

Главным рефери назначен 45-летний Бьорн Кейперс. Ему будут помогать: Сандер ван Рукель и Эдвин Зейнстра. 4-й арбитр - Марио Дикс. Дополнительные ассистенты: Деннис Йохан Хиглер и Пол ван Букель. Вся бригада арбитров из Нидерландов.

Судейский наблюдатель - Душан Крхняк из Словакии, делегат УЕФА - Скотт Стразерс из Шотландии.

Отметим, что этот поединок, скорее всего, станет последним в международной карьере Кейперса. Арбитры ФИФА могут судить до до конца календарного года, в который им исполнилось 45 лет.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Лион" состоится в среду, 12 декабря, в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало встречи в 22.00.