Определен лучший тренер 18-го тура УПЛ

Новости спорта: Украинский специалист Юрий Бакалов во второй раз в сезоне признан лучшим тренером тура в УПЛ.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги 18-го тура Премьер-лиги, выбрало лучшего наставника команды на прошедшей игровой неделе.

Со средним баллом в 4,6 (максимум - 5) почетное звание тренера тура досталось наставнику "Львова" Юрию Бакалову, команда которого на выезде обыграла "Александрию" 2:1.

Отметим, что это второе признание тренером тура для наставника львовской команды. Ранее его признавали лучшим по итогам 13-го тура.

Напомним, что по итогам 17-го лучшим наставником был признан главный тренер "Александрии" Владимир Шаран.