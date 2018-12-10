"Не переношу оранжевый цвет": Миколенко - о соперничестве с Шахтером

Новости спорта: Молодой защитник Динамо Виталий Миколенко рассказал, как относится к Шахтеру.

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко рассказал об отношении к «Шахтеру».

— Вы так смотрите на мою оранжевую кенгурушку — «Шахтер» раздражает?

— Ага. Вы бы еще футболку Марлоса надели... Для меня оранжевый цвет — как для быка красный. Не переношу. «Шахтер» — сильный раздражитель.

Мой тренер в академии Александр Стужук постоянно повторял: «Можно проиграть кому угодно, только не «Шахтеру», — сказал Миколенко в интервью журналу «Футбол».

Также, Виталий Миколенко рассказал о тренере киевлян Олеге Лужном.

«Чаще индивидуально со мной беседует Олег Лужный, поскольку он сам был крайним защитником и знает все тонкости амплуа. Просит все время об одном — играй вперед, смотри все время вперед, назад не оглядывайся.

Жесткий ли он тренер? Нет. Добряк. Он может пожурить, если есть за что, но не жестко. Олег Лужный позитивно относится ко всему», — сказал Миколенко в интервью