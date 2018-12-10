Скачать
Понедельник, 10.12.2018
Ломаченко победил Педрасу решением судей
Ломаченко победил Педрасу решением судей
Вакифбанк второй год подряд стал клубным чемпионом мира по волейболу
Вакифбанк второй год подряд стал клубным чемпионом мира по волейболу
Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
Ривер Плейт - обладатель Копа Либертадорес-2018
Ривер Плейт - обладатель Копа Либертадорес-2018

"Лион не будет играть как Мариуполь": Вацко сделал прогноз на матч ЛЧ

&quot;Лион не будет играть как Мариуполь&quot;: Вацко сделал прогноз на матч ЛЧ
13:42 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинский комментатор поделился ожиданиями от матча «Шахтера» в Лиге чемпионов.

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о подготовке «Шахтера» к матчу шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».

«Особой репетиции перед матчем с "Лионом" у "Шахтера" не получилось. Потому что в Мариуполе одни вышли сыграть в футбол, а другие — до гола. После первого пропущенного мяча игра для "Мариуполя" закончилась. "Шахтер" атаковал, а "Мариуполь" оборонялся, но "Лион" так играть не будет. "Горняки" провели обычный матч, в котором важно было не травмироваться. Марлос в неплохой готовности, было видно, что он добавил игре "Шахтера" разнообразия. Это огромный плюс для «горняков» перед Лигой чемпионов», — считает Вацко.

Поединок Лиги чемпионов «Шахтер» — «Лион» состоится на НСК Олимпийский в среду, 12-го декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Чемпионов, ФК Лион, Футбол, Новости футбола, Виктор Вацко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я на пенсии": Андре Уорд - о возможном бое против Усика
02 Фьюри рассказал, когда состоится реванш с Уайлдером
03 ФК Львов сотворил главную сенсацию 18-го тура УПЛ
04 Ломаченко - Педраса: судейские записки чемпионского боя
05 Александря - ФК Львов: видео голов и обзор матча УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь