"Лион не будет играть как Мариуполь": Вацко сделал прогноз на матч ЛЧ

Новости спорта: Украинский комментатор поделился ожиданиями от матча «Шахтера» в Лиге чемпионов.

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о подготовке «Шахтера» к матчу шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».

«Особой репетиции перед матчем с "Лионом" у "Шахтера" не получилось. Потому что в Мариуполе одни вышли сыграть в футбол, а другие — до гола. После первого пропущенного мяча игра для "Мариуполя" закончилась. "Шахтер" атаковал, а "Мариуполь" оборонялся, но "Лион" так играть не будет. "Горняки" провели обычный матч, в котором важно было не травмироваться. Марлос в неплохой готовности, было видно, что он добавил игре "Шахтера" разнообразия. Это огромный плюс для «горняков» перед Лигой чемпионов», — считает Вацко.

Поединок Лиги чемпионов «Шахтер» — «Лион» состоится на НСК Олимпийский в среду, 12-го декабря.