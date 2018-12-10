Назван лучший футболист УПЛ в 2018 году

Новости спорта: Марлос признан лучшим футболистом 2018 года в УПЛ.

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Марлос стал лучшим игроком Премьер-лиги в 2018 году по версии футболистов и тренеров.

В общей сложности проголосовали 180 игроков и 12 наставников. Лидер опроса набрал 349 очков. Система подсчета очков была следующая: каждый из респондентов назвал свою топ-3, где за первое место начисляется три очка, за второе – два, з третье – одно.

Вторым стал хавбек «Динамо» Виктор Цыганков – 206 баллов, третий Тайсон – 192 балла, четвертый Исмаили – 65 пунктов, замкнул пятерку Ярослав Ракицкий – 38.

В анкетах было упомянуто 59 исполнителей — на два больше, чем в прошлом году. В 2018 году назывались фамилии четырех вратарей, 18-ти защитников, 29-ти полузащитников и восьми нападающих.