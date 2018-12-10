Украинская бригада арбитров получила назначения на матч Лиги Европы

Новости спорта: Сергей Бойко будет работать главным арбитром на матче РБ Лейпциг - Русенборг.

Матч шестого тура группового раунда Лиги Европы между РБ Лейпцигом и Русенборгом обслужит украинская бригада судей во главе с Сергеем Бойко, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главный арбитр — Сергей Бойко.

Ассистенты арбитра — Владимир Володин и Игорь Алехин.

Дополнительные арбитры — Николай Балакин и Анатолий Абдула.

Четвертый арбитр — Семен Шлончак.

Поединок РБ Лейпциг – Русенборг состоится в четверг, 13 декабря. Начало игры в 22:00.

Перед последним туром немецкая команда занимает 3 место в таблице, в ее активе 6 очков. У Русенборга последняя позиция и 8 набранных очков