Игроки Шахтера снялись в новогоднем клипе

Новости спорта: Футболисты донецкого Шахтера снялись в новогоднем клипе.

Наставник горняков Паулу Фонсека вместе со своими подопечными решили отдохнуть от подготовки к матчу Лиги чемпионов против Лиона и поучаствовать в сьемках новогоднего клипа.

В одной из киевских студий состоялись съемки праздничного ролика. Героями новогоднего видео стали главный тренер «горняков» Паулу Фонсека, игроки Марлос, Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Жуниор Мораес, Сергей Кривцов, Виктор Коваленко и Михаил Мудрик, а также очаровательные Полина Ткач, обладательница титула «Мисс Украина – 2017», и Диана Мироненко, победительница конкурса «Мисс Украина Земля – 2017». Участники на несколько часов погрузились в сказочную атмосферу чудес.

Паулу Фонсека, главный тренер Шахтера: "Сегодня впервые за долгое время занимался творчеством. Даже не вспомню, когда в последний раз делал что-то своими руками. Было здорово!".

Не обошлось и без демонстрации более привычных для футболистов умений.

Финальную версию видео можно будет увидеть в канун Нового года.

Напомним, что уже в среду, 12 декабря, Шахтеру предстоит сразиться с Лионом за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Это будет самая важная игра сезона - в случаи победы горняки пройдут в плей-офф Лиги чемпионов. Матч Шахтер - Лион состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" (22:00).