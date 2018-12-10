Матч Шахтер - Лион покажут в кинотеатрах

После драматической победы в Германии над Хоффенхаймом 2:3 Шахтер подарил всем болельщикам шанс на Лигу чемпионов весной. Для этого нужно побеждать неуступчивый Лион, который в этой ЛЧ еще не проигрывал вообще.
Напомним, у Шахтера 5 очков, у Лиона - 7, а у Манчестер Сити - 10. Поэтому, нужна только победа для выхода из группы.
Самый важный матч сезона Шахтер проведет не в Харькове, как планировалось, а в Киеве на Олимпийском. Причина - военное положение в 10 областях Украины из-за российской агрессии.
Начало матча: 12 декабря в 22:00.
Промо матча Шахтер - Лион
Поклонники футбола, которые не попадут на киевский стадион, смогут поддержать команду Паулы Фонсеки у экранов ТВ. В прямом эфире домашнюю игру "оранжево-черных" против бронзового призера Лиги 1 покажет украинский телеканал "Футбол 2" и российский "Матч ТВ".
Посмотреть матчи можно будет в кинотеатрах:
Днепр Multiplex в ТРЦ "Караван";
Кривой-Рог Multiplex в ТРЦ "Union";
Киев Multiplex в Lavina Mall;
Киев Multiplex в ТРЦ "Проспект";
Киев Multiplex в ТРЦ SkyMall;
Харьков Multiplex в ТРЦ Dafi.
Также, в кинотеатрах покажут еще один матч Лиги чемпионов Ливерпуль - Наполи (11 декабря, 22:00).