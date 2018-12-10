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Матч Шахтер - Лион покажут в кинотеатрах

Матч Шахтер - Лион покажут в кинотеатрах
18:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В среду, 12 декабря, в Киеве на НСК «Олимпийский» пройдет матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий «Шахтер» примет французский «Лион».

После драматической победы в Германии над Хоффенхаймом 2:3 Шахтер подарил всем болельщикам шанс на Лигу чемпионов весной. Для этого нужно побеждать неуступчивый Лион, который в этой ЛЧ еще не проигрывал вообще.

Напомним, у Шахтера 5 очков, у Лиона - 7, а у Манчестер Сити - 10. Поэтому, нужна только победа для выхода из группы.

Самый важный матч сезона Шахтер проведет не в Харькове, как планировалось, а в Киеве на Олимпийском. Причина - военное положение в 10 областях Украины из-за российской агрессии.

Начало матча: 12 декабря в 22:00.

Промо матча Шахтер - Лион

Поклонники футбола, которые не попадут на киевский стадион, смогут поддержать команду Паулы Фонсеки у экранов ТВ. В прямом эфире домашнюю игру "оранжево-черных" против бронзового призера Лиги 1 покажет украинский телеканал "Футбол 2" и российский "Матч ТВ".

Посмотреть матчи можно будет в кинотеатрах:

Днепр Multiplex в ТРЦ "Караван";

Кривой-Рог Multiplex в ТРЦ "Union";

Киев Multiplex в Lavina Mall;

Киев Multiplex в ТРЦ "Проспект";

Киев Multiplex в ТРЦ SkyMall;

Харьков Multiplex в ТРЦ Dafi.

Также, в кинотеатрах покажут еще один матч Лиги чемпионов Ливерпуль - Наполи (11 декабря, 22:00).

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Лион, ЛЧ, Шахтер - Лион.
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