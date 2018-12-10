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Криштиану Роналду о переходе в Юве: Я не был до конца уверен в своем выборе

Криштиану Роналду о переходе в Юве: Я не был до конца уверен в своем выборе
21:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду рассказал о том, как ему живется в Турине.

Криштиану Роналду рассказал о том, как принимал решение о переходе в «Ювентус»:

- Вы не жалеете о своем решении присоединиться к «Ювентусу»?

- У меня было несколько других предложений, когда я играл в Реале. Сейчас я не буду раскрывать никаких подробностей, скажу лишь одно – я оказался в очень солидном клубе, который в течение последних 7 лет неизменно становился победителем Серии А и дважды играл в финале Лиги чемпионов. «Юве» — великий клуб с замечательной и легендарной историей. Я был знаком с атмосферой стадиона, болельщиками, ведь несколько раз играл и в Италии, и против «Ювентуса». Я не был до конца уверен в своем выборе, но сейчас понимаю, что принял правильное решение.

- Как прошла ваша адаптация в команде?

- Будет несправедливым, если я перейду на личности. У «Юве» — великолепный коллектив. Все скромны и желают только одного — побед команды. Если, к примеру, Дибала или Манджукич не забьют гол, а Ювентус отпразднует успех, вы все равно увидите на их лицах улыбки. Могу сказать, что здесь лучший коллектив, частью которого я был когда-либо.

Турин кардинально отличается от Мадрида. Он намного меньше, но имеет свой собственный шарм. Мне нравится этого город, местные люди и клуб.

В других клубах некоторые игроки ощущают себя выше остальных. Здесь же все на одной волне. Мы скромны и хотим побеждать. В «Реале» тоже скромные игроки, но… Здесь я чувствую это больше.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Серия А, Новости футбола.
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