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Эвертон отыгрался в матче с Уотфордом

Эвертон отыгрался в матче с Уотфордом
08:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В матче 16-го тура английской Премьер-лиги Эвертон на своем поле сыграл вничью против Уотфорда — 2:2.

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Уотфорд». Встреча команд состоялась на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:2.

На 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Эвертона» Ришарлисон. Во втором тайме, на 63-й минуте, защитник хозяев Шеймус Коулман отправил мяч в ворота своей команды. Через 2 минуты ещё один гол в ворота «Эвертона» забил полузащитник «Уотфорда» Абдулайе Дукуре. На 68-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, однако хавбек «Эвертона» Гилфи Тор Сигурдссон не сумел его реализовать. Сравнять счёт в компенсированное время смог защитник «Эвертона» Лука Динь.

Эвертон — Уотфорд 2:2

Голы: Ришарлисон, 15, Динь, 90+6 — Коулмэн, 63 (автогол), Дукуре, 65

Эвертон: Пикфорд — Коулмэн, Кин, Мина, Динь — Гомеш, Гуйе (Тосун, 72) — Уолкотт (Лукман, 66), Сигурдссон, Бернард (Кальверт-Льюин, 66) — Ришарлисон

Уотфорд: Фостер — Кико, Кабаселе, Каткарт, Холебас — Дукуре, Кина (Мариаппа, 90+2) — Саксес (Чалоба, 76), Перейра, Сема (Деулофеу, 60) — Дини

Предупреждения: Мина — Кабаселе, Чалоба

На 67-й минуте Сигурдссон (Эвертон) не забил пенальти (сейв вратаря).

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