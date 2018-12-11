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Лига чемпионов: все матчи 11 декабря

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Лига чемпионов: все матчи 11 декабря
08:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Сегодня стартует заключительный 6-й тур группового раунда Лиги чемпионов.

Во вторник, 11 декабря, в четырех группах Лиги чемпионов пройдет заключительный 6-й тур.

Главная интрига состоится в группах В и С. В группе В Барселона досрочно вышла в плей-офф, а вот вторую путевку разыграют Интер и Тоттенхэм, которые встречаются с ПСВ и Барселоной. А в группе С разыграется настоящая драма, ведь три команды претендуют за плей-офф.

Уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов: Атлетико, Боруссия Д, Барселона, Порту Шальке.

Расписание матчей 11 декабря|вторник

Лига Чемпионов (2018/2019) Групповой этап

группа A

22:00 Брюгге - Атлетико Мадрид

22:00 Монако - Боруссия Д

группа B

22:00 Интер Милан - ПСВ Эйндховен

22:00 Барселона - Тоттенхэм

группа C

22:00 Ливерпуль - Наполи

22:00 Црвена Звезда - ПСЖ

группа D

19:55 Шальке - Локомотив М Футбол 2

19:55 Галатасарай - Порту Футбол 1

Напомним, донецкий Шахтер свой матч против Лиона сыграет завтра на Олимпийском в Киеве, начало в 22:00.

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УЕФА, ФК Барселона, Лига Чемпионов, ЛЧ, ФК Атлетико Мадрид.
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