Лига чемпионов: все матчи 11 декабря

Во вторник, 11 декабря, в четырех группах Лиги чемпионов пройдет заключительный 6-й тур.
Главная интрига состоится в группах В и С. В группе В Барселона досрочно вышла в плей-офф, а вот вторую путевку разыграют Интер и Тоттенхэм, которые встречаются с ПСВ и Барселоной. А в группе С разыграется настоящая драма, ведь три команды претендуют за плей-офф.
Уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов: Атлетико, Боруссия Д, Барселона, Порту Шальке.
Расписание матчей 11 декабря|вторник
Лига Чемпионов (2018/2019) Групповой этап
группа A
22:00 Брюгге - Атлетико Мадрид
22:00 Монако - Боруссия Д
группа B
22:00 Интер Милан - ПСВ Эйндховен
22:00 Барселона - Тоттенхэм
группа C
22:00 Ливерпуль - Наполи
22:00 Црвена Звезда - ПСЖ
группа D
19:55 Шальке - Локомотив М Футбол 2
19:55 Галатасарай - Порту Футбол 1
Напомним, донецкий Шахтер свой матч против Лиона сыграет завтра на Олимпийском в Киеве, начало в 22:00.