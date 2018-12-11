Куда Динамо перенесло тренировку из-за матча Шахтер - Лион на Олимпийском

Новости спорта: Стало известно, где киевское Динамо проведет предматчевую тренировку накануне матча с Яблонцем в Лиге Европы.

Перенос матча Лиги чемпионов Шахтер - Лион из Харькова в Киев внес свои коррективы в подготовку игры Динамо в Лиге Европы.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", киевляне проведут свое занятие на базе в Конча-Заспе в среду начиная с 17:00, а чехи – на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского в 18:30 того же дня. Дело в том, что вечером 12 декабря на Олимпийском Шахтер сыграет важнейший матч с Лионом за выход в плей-офф Лиги чемпионов (начало в 22:00).

На следующий день, 13 декабря, киевское Динамо на Олимпийском сыграет уже свой матч против Яблонца в рамках группового раунда Лиги Европы. Начало игры в 19:55.

Напомним, накануне президент киевского Динамо Игорь Суркис заявил, что осознанно допустил, чтобы Шахтер сыграл на Олимпийском за день до матча и призвал украинцев поддержать донецкий клуб.