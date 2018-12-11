Новости спорта: Форвард Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси купил самолет за 15 млн долларов.

Лидер "Барселоны" Лионель Месси приобрел частный самолет, чтобы вместе с семьей летать на нем в Аргентину и обратно, в Каталонию.

Самолет 2004 Gulfstream V, приобретенный в США, оснащен 16 сидячими местами, просторной спальней, двумя ванными комнатами и двумя кухнями.

Месси украсил борт, нарисовав номер 10 на хвосте и разместив имена членов своей семьи на ступеньках трапа. Самолет будет базироваться в ангаре, который Месси специально построит в Сан-Фернандо.

Напомним, что Лионель Месси уже почти 10 лет вместе с Антонеллой Рокуццо, и у пары уже трое детей – сыновья Тьяго, Матео и Чиро. Кроме того, у семьи есть французский мастиф Халк.