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Месси купил самолет за 15 млн долларов

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Месси купил самолет за 15 млн долларов
11:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Форвард Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси купил самолет за 15 млн долларов.

Лидер "Барселоны" Лионель Месси приобрел частный самолет, чтобы вместе с семьей летать на нем в Аргентину и обратно, в Каталонию.

Самолет 2004 Gulfstream V, приобретенный в США, оснащен 16 сидячими местами, просторной спальней, двумя ванными комнатами и двумя кухнями.

Месси украсил борт, нарисовав номер 10 на хвосте и разместив имена членов своей семьи на ступеньках трапа. Самолет будет базироваться в ангаре, который Месси специально построит в Сан-Фернандо.

Напомним, что Лионель Месси уже почти 10 лет вместе с Антонеллой Рокуццо, и у пары уже трое детей – сыновья Тьяго, Матео и Чиро. Кроме того, у семьи есть французский мастиф Халк.

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Самолет, ФК Барселона, Лионель Месси, Новости футбола.
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