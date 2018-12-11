Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Лион

Новости спорта: В среду, 12 декабря, на Олимпийском состоится футбольный поединок заключительного,6-го тура Лиги чемпионов, в котором донецкий Шахтер принимает Лион.

В этом противостоянии букмекеры отдают небольшое предпочтение украинскому клубу.

Лидер букмекерского дела - контора William Hill принимает ставки на победу "Шахтера" с коэффициентом 2,25, ничья оценивается в 3,70, победа "Лиона" - в 3,00.

В другом матче группы F ЛЧ английский "Манчестер Сити" принимает немецкий "Хоффенхайм". В целом же положение в квартете весьма неопределенное. Перед заключительным туром "горняки" идут на третьем месте, отставая от "Лиона" на два балла. Для того, чтобы достичь 1/8-й финала Лиги чемпионов подопечным Паулу Фонсеки необходима только победа. В случае нашего поражения и успеха "Хоффенхайма", донетчане вообще могут лишиться евырокубковой весны: будет 4-е место, а в Лиге Европы сыграет немецкий клуб.

Положение команд: "Манчестер Сити" - 10 очков, "Лион" - 7, "Шахтер" - 5, "Хоффенхайм" - 3.

Напомним, во 2-м туре французский и украинский клубы встречались между собой в Лионе, где была зафиксирована результативная ничья - 2:2. Причем донетчане вели в два мяча после дубля Жуниора Мораеса, но голы Дембеле и Дюбуа спасли хозяев от поражения.

Матч "Шахтер" - "Лион" будет обслуживать 45-летний голландский арбитр Бьорн Кейперс, который работает в качестве судьи ФИФА с 2006 года. Украинским поклонникам футбола он запомнился тем, что показал красную карточку Андрею Шевченко, единственную в карьере нашего легендарного форварда. Произошло это на 61-й минуте четвертьфинального матча Лиги Европы-2010/2011 "Динамо" (Киев) - "Брага" (Португалия), который завершился со счетом 1:1.

Помогать Кейперсу на НСК "Олимпийский" в среду будут его соотечественники: лайнсмены - Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, четвертый рефкри - Марио Дикс.

В прямой трансляции поединок "Шахтер" - "Лион" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". Начало встречи в 22.00.