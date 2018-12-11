Скачать
Вторник, 11.12.2018
Лига чемпионов: все матчи 11 декабря
Лига чемпионов: все матчи 11 декабря
Свитолина - победительница выставочного турнира во Франции
Свитолина - победительница выставочного турнира во Франции
Ломаченко планирует провести в 2019 году три поединка
Ломаченко планирует провести в 2019 году три поединка
Самые лучшие фильмы о спорте: мотивация для чемпионов
Самые лучшие фильмы о спорте: мотивация для чемпионов

Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Лион

Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Лион
13:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер Шахтера

Новости спорта: В среду, 12 декабря, на Олимпийском состоится футбольный поединок заключительного,6-го тура Лиги чемпионов, в котором донецкий Шахтер принимает Лион.

В этом противостоянии букмекеры отдают небольшое предпочтение украинскому клубу.

Лидер букмекерского дела - контора William Hill принимает ставки на победу "Шахтера" с коэффициентом 2,25, ничья оценивается в 3,70, победа "Лиона" - в 3,00.

В другом матче группы F ЛЧ английский "Манчестер Сити" принимает немецкий "Хоффенхайм". В целом же положение в квартете весьма неопределенное. Перед заключительным туром "горняки" идут на третьем месте, отставая от "Лиона" на два балла. Для того, чтобы достичь 1/8-й финала Лиги чемпионов подопечным Паулу Фонсеки необходима только победа. В случае нашего поражения и успеха "Хоффенхайма", донетчане вообще могут лишиться евырокубковой весны: будет 4-е место, а в Лиге Европы сыграет немецкий клуб.

Положение команд: "Манчестер Сити" - 10 очков, "Лион" - 7, "Шахтер" - 5, "Хоффенхайм" - 3.

Напомним, во 2-м туре французский и украинский клубы встречались между собой в Лионе, где была зафиксирована результативная ничья - 2:2. Причем донетчане вели в два мяча после дубля Жуниора Мораеса, но голы Дембеле и Дюбуа спасли хозяев от поражения.

Матч "Шахтер" - "Лион" будет обслуживать 45-летний голландский арбитр Бьорн Кейперс, который работает в качестве судьи ФИФА с 2006 года. Украинским поклонникам футбола он запомнился тем, что показал красную карточку Андрею Шевченко, единственную в карьере нашего легендарного форварда. Произошло это на 61-й минуте четвертьфинального матча Лиги Европы-2010/2011 "Динамо" (Киев) - "Брага" (Португалия), который завершился со счетом 1:1.

Помогать Кейперсу на НСК "Олимпийский" в среду будут его соотечественники: лайнсмены - Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, четвертый рефкри - Марио Дикс.

В прямой трансляции поединок "Шахтер" - "Лион" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". Начало встречи в 22.00.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Лион, ЛЧ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Последний бой Ломаченко (Видео)
02 Матч Шахтер - Лион покажут в кинотеатрах
03 Планка: 1 минута в день - секрет идеального тела
04 Усик готов встретиться с Андре Уордом
05 Лига чемпионов: все матчи 11 декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь