Жеребьевка Евро-2021: Украина узнала соперников

Новости спорта: Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка отборочного турнира Евро-2021 среди молодежных команд (U-21).

Сборная Украины попала в отборочную группу №8. Соперниками подопечных Александра Головко будут команды Дании, Румынии, Финляндии, Северной Ирландии и Мальты. Об этом сообщает Федерация футбола Украины.

Состав всех групп:

Группа 1: Италия, Швеция, Исландия, Ирландия, Армения, Люксембург.

Группа 2: Франция, Словакия, Швейцария, Грузия, Азербайджан, Лихтенштейн.

Группа 3: Англия, Австрия, Турция, Косово, Албания, Андорра.

Группа 4: Хорватия, Чехия, Греция, Шотландия, Литва, Сан-Марино.

Группа 5: Сербия, Польша, Россия, Болгария, Латвия, Естония.

Группа 6: Испания, Израиль, Черногория, Македония, Казахстан, Фарерские острова.

Группа 7: Португалия, Нидерланды, Норвегия, Беларусь, Кипр, Гибралтар.

Группа 8: Дания, Румыния, Украина, Финляндия, Северная Ирландия, Мальта.

Группа 9: Германия, Бельгия, Уэльс, Босния и Герцеговина, Молдова.

В финальной стадии турнира выступят 12 команд: хозяева (Венгрия и Словения), 9 команд-победителей групп и победитель плей-офф между двумя лучшими командами, занявшими вторые места в группах.

Календарь отбора:

18-20 марта 2019 года

3-11 июня 2019 года

2-10 сентября 2019 года

7-15 октября 2019 года

11-19 ноября 2019 года

23-31 марта 2020 года

31 августа – 8 сентября 2020 года

5-13 октября 2020 года