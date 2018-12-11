Жеребьевка Евро-2021: Украина узнала соперников

Сборная Украины попала в отборочную группу №8. Соперниками подопечных Александра Головко будут команды Дании, Румынии, Финляндии, Северной Ирландии и Мальты. Об этом сообщает Федерация футбола Украины.
Состав всех групп:
Группа 1: Италия, Швеция, Исландия, Ирландия, Армения, Люксембург.
Группа 2: Франция, Словакия, Швейцария, Грузия, Азербайджан, Лихтенштейн.
Группа 3: Англия, Австрия, Турция, Косово, Албания, Андорра.
Группа 4: Хорватия, Чехия, Греция, Шотландия, Литва, Сан-Марино.
Группа 5: Сербия, Польша, Россия, Болгария, Латвия, Естония.
Группа 6: Испания, Израиль, Черногория, Македония, Казахстан, Фарерские острова.
Группа 7: Португалия, Нидерланды, Норвегия, Беларусь, Кипр, Гибралтар.
Группа 8: Дания, Румыния, Украина, Финляндия, Северная Ирландия, Мальта.
Группа 9: Германия, Бельгия, Уэльс, Босния и Герцеговина, Молдова.
В финальной стадии турнира выступят 12 команд: хозяева (Венгрия и Словения), 9 команд-победителей групп и победитель плей-офф между двумя лучшими командами, занявшими вторые места в группах.
Календарь отбора:
18-20 марта 2019 года
3-11 июня 2019 года
2-10 сентября 2019 года
7-15 октября 2019 года
11-19 ноября 2019 года
23-31 марта 2020 года
31 августа – 8 сентября 2020 года
5-13 октября 2020 года