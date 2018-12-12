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Оскорбивший Стерлинга фанат Челси извинился перед футболистом

Оскорбивший Стерлинга фанат Челси извинился перед футболистом
01:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Болельщик Челси Колин Уинг извинился перед Рахимом Стерлингом за свою выходку.

Фанат «Челси» Колин Уинг, который был обвинен в расистских оскорблениях в отношении полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга во время матча последнего тура АПЛ, выступил с заявлением относительно инцидента.

«Мне очень стыдно за свое поведение, и я ужасно себя чувствую, - приводит слова 60-летнего Уинга Daily Mail. - Но, оскорбляя его, я не употреблял прилагательного «черный». Я сказал «манкунианский». Я хожу на матчи «Челси» уже 50 лет и в связи с местом, на котором я сижу, часто попадаю в объективы камер. Если бы я ранее был замешан в подобных ситуациях, меня бы уже поймали. Никто из находившихся рядом людей ничего не слышал.

Я хочу публично извиниться перед Рахимом и надеюсь, что он проявит себя лучше, чем я, и примет мои извинения. Хотя моё поведение и не имело расистского подтекста, я всё равно повёл себя неправильно. Это было ужасно, но из-за этого я уже потерял работу и сезонный абонемент, так что все получили то, чего хотели. Почему теперь нельзя оставить меня в покое?».

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Все по теме:

ФК Ман Сити, ФК Челси, Футбол, АПЛ, Рахим Стерлинг, Новости футбола, Колин Уинг.
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