Шахтер - Лион: опубликована заявка французов на матч Лиги чемпионов

Новости спорта: Лион опубликовал список игроков, которые полетели в Киев на матч 6 тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.

Лион на своем официальном сайте опубликовал список игроков, которые отправились в Киев на поединок 6 тура группы F против донецкого Шахтера, который состоится на НСК Олимпийский. В нем нет вингера Максвелла Корне, который оформил дубль в ворота Манчестер Сити.

Вратари: Лопеш, Горгелен, Расьоппи

Защитники: Денайер, Дюбуа, Марсал, Марсело, Мэнди, Тете

Полузащитники: Ауар, Какере, Диоп, Ндомбеле, Ндиайе, Тусар

Нападающие: Дембеле, Депай, Фекир, Террье, Траоре.

Напомним, матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион пройдет в Киеве на НСК Олимпийский. Начало поединка в 22.00 по киевскому времени. Стоит отметить, что Шахтеру, для выхода в 1/8 Финала нужна лишь победа над французами, а Лиону хватит и ничейного результата в Киеве.