Ливерпулю нужен один из лидеров Милана

Новости спорта: Мерсисайдцы готовы выложить за полузащитника Милана Сусо 50 миллионов евро.

Как сообщает Goal, «Ливерпуль» заинтересован в услугах 25-летнего игрока «Милана» Сусо. По информации издания, летом 2019-го года «мерсисайдцы» выложат до 50-ти миллионов евро за трансфер испанца.

Таким образом, «Ливерпуль» начал охоту на своего бывшего футболиста. Так, с 2010 по 2015 год Сусо был частью клуба, однако так и не сумел закрепиться в первой команде «мерсисайдцев». «Милан» выкупил контракт футболиста всего за один миллион фунтов.

Своей игрой в футболке «россонери» Сусо заставил пожалеть боссов «Ливерпуля» о решении расстаться. В 15-ти матчах текущего сезона футболист записал на свой счет четыре гола и восемь ассистов.

Кстати, «Ливерпуль» установил историческое достижение. Так хорошо клуб никогда не стартовал в чемпионате Англии.