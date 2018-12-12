Легенда Шахтера назвал главную проблему "горняков" перед матчем против Лиона

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Легенда Шахтера назвал главную проблему &quot;горняков&quot; перед матчем против Лиона
04:03 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Экс-игрок Шахтера Александр Сопко сделал свой прогноз на матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион.

Эксперт телеканала "Футбол" Александр Сопко поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов Шахтер – Лион.

"Невозможного нет в футболе. Все это понимают. Последняя игра сезона, последний бой... Нечего терять. Поле будет тяжелым, и оно уравняет шансы команд, которые играют в технический, быстрый футбол с контролем мяча, с командами, которые просто будут много бегать, бороться и просто физически сильнее.

Многое зависит от того, как мы сыграем в обороне. Чтобы оборона была надежная и не было ошибок. Потому что очень много мячей Шахтеру забивают не потому, что соперник сильнее или "горняки" проигрывают в организации игры, а за счет индивидуальных ошибок. Если их будет минимум, то, я думаю, шанс забить гол всегда появится. Поэтому я думаю, что шансы есть, я бы оценил их где-то 50 на 50", – сказал Сопко в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, поединок 6-го тура группового этапа ЛЧ Шахтер – Лион состоится 12 декабря, начало в 22:00.

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ФК Шахтер, ФК Лион, Футбол, Новости футбола, Александр Сопко.
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