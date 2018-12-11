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Шальке - Локомотив: Коноплянка выйдет в основе на матч Лиги чемпионов

Шальке - Локомотив: Коноплянка выйдет в основе на матч Лиги чемпионов
19:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Шальке и Локомотив объявили стартовые составы на матч 6-го тура Лиги чемпионов в Гельзенкирхене.

Шальке и Локомотив объявили стартовые составы на матч 6-го тура Лиги чемпионов в Гельзенкирхене.

Стартовый состав "Локомотива": Гильерме, Хеведес, Баринов, Крыховяк, Фарфан, Игнатьев, Эдер, Денисов, Рыбус, Кверквелия, Ал. Миранчук.

Запасные: Коченков, Михалик, Смолов, Тугарев, Ан. Миранчук, Идову, Жемалетдинов.

Стартовый состав "Шальке": Ферманн, Мендиль, Настасич, Маскарель, Сердар, Коноплянка, Стамбули, Тойхерт, Шепф, Налду, Голлер.

Напомним, что "Локомотив" с тремя очками располагается на последнем месте в своей группе. Для выхода в плей-офф Лиги Европы московскому клубу необходимо обыгрывать сегодня "Шальке", а "Галатасарай" должен потерять очки в параллельном матче с "Порту".

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Лига Чемпионов, ФК Шальке 04, ФК Локомотив, Футбол, Новости футбола.
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