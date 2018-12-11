Украинский футболист подписал предварительный контракт с Ризеспором

Новости спорта: Украинский нападающий турецкого Акхисара Евгений Селезнев нашел себе новый клуб.

Украинец Евгений Селезнев подписал предварительный контракт с турецким клубом Ризеспор, сообщает beIN Sports.

Напомним, ранее наставник Акхисара пожелал Селезневу успехов в новом клубе. Также сообщалось, что в услугах Селезнева заинтересован турецкий Гезтепе.

В текущем сезоне Селезнев сыграл за свою команду 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. В прошлом сезоне украинец помог Акхисару завоевать Кубок и Суперкубок Турции.

Сейчас Ризеспор идет на последнем месте турецкой Суперлиги, набрав всего 11 очков в 15 поединках.

Ранее сообщалось, украинский форвард турецкого "Акхисара" Евгений Селезнев может стать игроком Галатасарая.