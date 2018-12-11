Скачать
Вторник, 11.12.2018
Лига чемпионов. Шальке - Локомотив: онлайн-трансляция матча
Лига чемпионов. Шальке - Локомотив: онлайн-трансляция матча
Фонсека - о Шахтере, Лионе и кадровой ситуации перед матчем Лиги чемпионов
Фонсека - о Шахтере, Лионе и кадровой ситуации перед матчем Лиги чемпионов
Ломаченко планирует провести в 2019 году три поединка
Ломаченко планирует провести в 2019 году три поединка
Самые лучшие фильмы о спорте: мотивация для чемпионов
Самые лучшие фильмы о спорте: мотивация для чемпионов

Украинский футболист подписал предварительный контракт с Ризеспором

Украинский футболист подписал предварительный контракт с Ризеспором
22:28 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Украинский нападающий турецкого Акхисара Евгений Селезнев нашел себе новый клуб.

Украинец Евгений Селезнев подписал предварительный контракт с турецким клубом Ризеспор, сообщает beIN Sports.

Напомним, ранее наставник Акхисара пожелал Селезневу успехов в новом клубе. Также сообщалось, что в услугах Селезнева заинтересован турецкий Гезтепе.

В текущем сезоне Селезнев сыграл за свою команду 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. В прошлом сезоне украинец помог Акхисару завоевать Кубок и Суперкубок Турции.

Сейчас Ризеспор идет на последнем месте турецкой Суперлиги, набрав всего 11 очков в 15 поединках.

Ранее сообщалось, украинский форвард турецкого "Акхисара" Евгений Селезнев может стать игроком Галатасарая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чемпионат Турции, Евгений Селезнев, Ризеспор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самые лучшие фильмы о спорте: мотивация для чемпионов
02 Последний бой Ломаченко (Видео)
03 Планка: 1 минута в день - секрет идеального тела
04 Матч Шахтер - Лион покажут в кинотеатрах
05 Усик готов встретиться с Андре Уордом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь