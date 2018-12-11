Шальке благодаря голу в компенсированное время обыграло Локомотив

Новости спорта: Шальке благодаря голу на 90+1 минуте вырвал победу над московским Локомотивом.

В матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Шальке-04» принимал московский «Локомотив». Встреча команд состоялась на стадионе «Фельтинс-Арена» в немецком городе Гельзенкирхен и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Железнодорожники» набрали 3 очка за 6 туров группового этапа Лиги чемпионов и заняли последнее, 4-е место в группе D. Таким образом, московский «Локомотив» завершил выступления в еврокубках в нынешнем сезоне.

Первое место в группе D занял «Порту» (16), на второй строчке расположился немецкий «Шальке» (11). Обе команды вышли в следующую стадию Лиги чемпионов. «Галатасарай» набрал 4 очка и занял 3-е место в таблице группы D. Турецкий клуб сыграет в плей-офф Лиги Европы.