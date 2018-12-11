Касильяс повторил уникальное достижение Роналду в Лиге чемпионов

Новости спорта: У двух легенд мадридского Реала — по 100 матчей в главном клубном турнире Европы.

Вратарь Порту Икер Касильяс стал вторым футболистом в истории Лиги чемпионов, который добыл 100 побед в главном европейском турнире Европы, сообщает Gracenote Live.

Единственным игроком, которому удавалось взять эту отметку, до сегодня оставался нападающий Ювентуса Криштиану Роналду. Как и Касильяс, большую часть своих побед он добыл в футболке мадридского Реала.

Сегодня команда испанца одержала победу над Галатасараем (3:2), с первого места выйдя в плей-офф Лиги чемпионов.

Касильяс перешел в Порту летом 2015 года, до этого в течение 16 сезонов выступая за Реал. С тех пор он провел за португальского чемпиона 132 игры