Коноплянка получил одну из лучших оценок за матч Лиги чемпионов

Новости спорта: Украинец Евгений Коноплянка стал одним из лучших в составе своей команды.

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка провел полный матч против Локомотива в Лиге чемпионов.

Для немецкого клуба поединок не имел турнирного значения, но все равно Шальке выиграл 1:0. Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Шальке» Алессандро Шепф, отправивший мяч в ворота Гилерме на 91-й минуте.

Известный статистический ресурс Whoscored поставил украинцу оценку 7,7 - вторая лучшая в команде после Алессандро Шепфа, который и отметился победным голом.

Коноплянка в нынешней Лиге чемпионов провел за Шальке 5 матчей из 6-ти, тогда как в Бундеслиге у Евгения лишь 6 проведенных игр (3 в основе).