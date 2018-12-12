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Футболист Барселоны оштрафован на 100 тысяч евро за то, что проспал

Футболист Барселоны оштрафован на 100 тысяч евро за то, что проспал
11:34 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Каталонская Барселона наказала молодого игрока за опоздание на тренировку.

Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле был наказан штрафом в размере € 100 тыс. за то, что опоздал на тренировку. Об этом сообщает L’Equipe.

По данным источника, клуб не стал объявлять об этом официально, чтобы не создавать излишний ажиотаж вокруг Дембеле перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1), в котором француз отметился забитым мячом.

Напомним, что форвард проспал и опоздал почти на два часа на тренировку, которая состоялась на следующий день после матча чемпионата Испании с «Эспаньолом» (4:0). Ранее он пропустил тренировку, засидевшись за видеоиграми, а затем попытался оправдаться плохим самочувствием.

В нынешнем сезоне 21-летний Дембеле провёл 14 матчей в Примере, стал автором шести голов и отдал три результативные передачи.

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ФК Барселона, Футбол, Примера, Усман Дембеле.
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