Шахтер может подписать второго японца в чемпионате Украины

Новости спорта: Донецкий «Шахтер» интересуется 20-летним японским правым вингером «Гронингена» Рицу Доаном.

Украинский Шахтер проявляет интерес к атакующему полузащитнику Гронингена Рицу Доану, сообщает goal.com.

Цвета «Гронингена» 20-летний Рицу Доан защищает с лета 2017-го года после перехода из футбольного клуба «Гамба Осака». Сначала нидерландский клуб взял футболиста в годичную аренду, а затем выкупил его контракт за €1,7 миллиона.

Ориентировочная цена игрока составляет €2,5 миллиона. Контракт Рицу с «Гронингеном» рассчитан до лета 2021-го гола.

Также Рицу интересуется московский ЦСКА.

В текущем розыгрыше чемпионата Голландии на счету Доана 15 матчей, 4 гола и 2 ассиста. В активе вингера также 5 матчей и один забитый гол за национальную сборную Японии.

Напомним, первым японцем в чемпионатах Украины был Ясухиро Като, который в 201112 годах выступал за Говерлу-Закарпатье.