Цыганкова приглашали играть за сборную Израиля

Новости спорта: Лидер киевского Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков рассказал, что имел предложение представлять сборную Израиль.

Перед матчем Лиги Европы с Яблонцем игроки киевского Динамо провели встречу с болельщиками.

"Мой отец – бывший футболист и он затащил меня в футбол. Когда я перешел в Динамо, меня начали ставить на правый фланг нападения.

Я мог играть за сборную Израиля, моему отцу звонили и предлагали, когда мне было 16 или 17 лет, но я выбрал сборную Украины", – сказал Цыганков на встрече с болельщиками Динамо.

Заметим, что Цыганков родился в Израиле (Нагария), после завершения профессиональной карьеры его отцом семья вернулась в Украину.

За национальную сборную Украины Виктор дебютировал в 2016 году в матче с Финляндией и сыграл уже 11 матчей.