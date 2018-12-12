Скачать
Среда, 12.12.2018
Лига чемпионов: 15 участников плей-офф
Лига чемпионов: 15 участников плей-офф
Шахтер - Лион: сегодня финал Лиги чемпионов для горняков
Шахтер - Лион: сегодня финал Лиги чемпионов для горняков
Названа дата следующего боя Ломаченко
Названа дата следующего боя Ломаченко
Самые лучшие фильмы о спорте: мотивация для чемпионов
Самые лучшие фильмы о спорте: мотивация для чемпионов

Цыганкова приглашали играть за сборную Израиля

Цыганкова приглашали играть за сборную Израиля
14:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта: Лидер киевского Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков рассказал, что имел предложение представлять сборную Израиль.

Перед матчем Лиги Европы с Яблонцем игроки киевского Динамо провели встречу с болельщиками.

"Мой отец – бывший футболист и он затащил меня в футбол. Когда я перешел в Динамо, меня начали ставить на правый фланг нападения.

Я мог играть за сборную Израиля, моему отцу звонили и предлагали, когда мне было 16 или 17 лет, но я выбрал сборную Украины", – сказал Цыганков на встрече с болельщиками Динамо.

Заметим, что Цыганков родился в Израиле (Нагария), после завершения профессиональной карьеры его отцом семья вернулась в Украину.

За национальную сборную Украины Виктор дебютировал в 2016 году в матче с Финляндией и сыграл уже 11 матчей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), Сборная Израиля, Виктор Цыганков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты всех матчей и видео голов 11 декабря
02 Усик: Фьюри такой здоровенный, надо чуть-чуть "веска" набрать
03 Лига чемпионов. Шальке - Локомотив: события матча
04 Шахтер - Лион: сегодня финал Лиги чемпионов для горняков
05 Лига чемпионов: 15 участников плей-офф
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь