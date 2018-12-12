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Валенсия - Манчестер Юнайтед: шансы команд на матч Лиги чемпионов 12.12.2018

Валенсия - Манчестер Юнайтед: шансы команд на матч Лиги чемпионов 12.12.2018
15:40 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Стали известны котировки букмекеров на матч группового этапа Лиги чемпионов Валенсия - Манчестер Юнайтед.

Букмекеры отдают Валенсии минимальное преимущество в домашнем матче против Манчестер Юнайтед.

Букмекерская контора PariMatch оценивает победу Валенсии коэффициентом 2,60, в то время как коэффициент на победу Манчестер Юнайтед составляет 2.85. Ничья – 3,35. William Hill предлагает немного меньший коэффициент на победу Валенсии – 2,55, а ставку на победу гостей готов увеличить в 2,75 раза. Ничья – 3,30.

Следующие коэффициенты установила букмекерская контора Bet365: победа Валенсии – 2,60, ничья – 3,40, победа Манчестер Юнайтед – 2,90. Букмекерская контора Bwin оценивает победу Валенсии коэффициентом 2,50, ничью – 3,30, победу Манчестер Юнайтед – 2,85.

Матч Валенсия — Манчестер Юнайтед начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 12-го декабря.

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ФК Валенсия, Лига Чемпионов, ЛЧ, Футбол, Новости футбола, ФК Манчестар Юнайтед.
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