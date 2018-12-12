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Динамо попало в топ-20 культовых клубов мира

Динамо попало в топ-20 культовых клубов мира
16:26 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Киевский клуб был внесен в почетный список авторитетным футбольным изданием FourFourTwo.

Издание составило рейтинг из 20 команд, игрой которых в свое время восхищался весь мир благодаря неповторимому стилю, умной тактике и завоеванным трофеям.

В числе этих 20 команд оказалось и киевское Динамо сезона 1985-1986.

ForFourTwo дало легендарной столичной команде следующее описание:

"Наставник Динамо Валерий Лобановский разработал научный подход к игре, согласно которому каждому игроку необходимо было выполнить определенное количество ТТД. На следующий день после каждой игры к стене на базе был прикреплен листок бумаги, на котором показывались все статистические данные. По их результатам определялось качество игры футболистов и их место в составе на следующую игру".

"Лобановский трижды возглавлял Динамо и за эти три периода поднял над головой 29 командных трофея, включая 12 побед в чемпионате страны".

"Мы выделяем второй период, который действительно обеспечил культовое восприятие Динамо в мире. Возглавляемая Олегом Блохиным и Игорем Белановым команда, завоевавшая Кубок обладателей кубков 1986 года в Лионе, стала прекрасным примером реализации Лобановским на поле футбольных шахмат".

В целом рейтинг топ-20 культовых команд мира выглядит следующим образом:

Барселона (1990-94)

Парма (1992-99)

Боруссия М (1970-79)

Транмер Роверс (1990-95)

Лацио (1972-77)

Миддлсбро (1996-97)

Депортиво (199-2002)

Боруссия Д (2011-15)

Уимблдон (1984-88)

Нью-Йорк Космос (1975-80)

Наполи (1984-91)

Байер Леверкузен (2001-02)

Данди Юнайтед (1982-87)

Атлетик Бильбао (1921-25)

Арсенал (1989)

Ривер Плейт (1941-47)

Эстудиантес (1967-70)

Бока Хуниорс (2000-03)

Динамо К (1985-86)

Валенсия (1998-2004)

Ближайший матч Динамо проведет 13 декабря в рамках 6 тура Лиги Европы против команды Яблонец.

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Все по теме:

Олег Блохин, ФК Динамо К, Футбол, Игорь Беланов, ForFourTwo.
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