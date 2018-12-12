Динамо попало в топ-20 культовых клубов мира

Издание составило рейтинг из 20 команд, игрой которых в свое время восхищался весь мир благодаря неповторимому стилю, умной тактике и завоеванным трофеям.
В числе этих 20 команд оказалось и киевское Динамо сезона 1985-1986.
ForFourTwo дало легендарной столичной команде следующее описание:
"Наставник Динамо Валерий Лобановский разработал научный подход к игре, согласно которому каждому игроку необходимо было выполнить определенное количество ТТД. На следующий день после каждой игры к стене на базе был прикреплен листок бумаги, на котором показывались все статистические данные. По их результатам определялось качество игры футболистов и их место в составе на следующую игру".
"Лобановский трижды возглавлял Динамо и за эти три периода поднял над головой 29 командных трофея, включая 12 побед в чемпионате страны".
"Мы выделяем второй период, который действительно обеспечил культовое восприятие Динамо в мире. Возглавляемая Олегом Блохиным и Игорем Белановым команда, завоевавшая Кубок обладателей кубков 1986 года в Лионе, стала прекрасным примером реализации Лобановским на поле футбольных шахмат".
В целом рейтинг топ-20 культовых команд мира выглядит следующим образом:
Барселона (1990-94)
Парма (1992-99)
Боруссия М (1970-79)
Транмер Роверс (1990-95)
Лацио (1972-77)
Миддлсбро (1996-97)
Депортиво (199-2002)
Боруссия Д (2011-15)
Уимблдон (1984-88)
Нью-Йорк Космос (1975-80)
Наполи (1984-91)
Байер Леверкузен (2001-02)
Данди Юнайтед (1982-87)
Атлетик Бильбао (1921-25)
Арсенал (1989)
Ривер Плейт (1941-47)
Эстудиантес (1967-70)
Бока Хуниорс (2000-03)
Динамо К (1985-86)
Валенсия (1998-2004)
Ближайший матч Динамо проведет 13 декабря в рамках 6 тура Лиги Европы против команды Яблонец.