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"Желтые жилеты" сорвали проведение нескольких матчей в Лиге 1

&quot;Желтые жилеты&quot; сорвали проведение нескольких матчей в Лиге 1
05:31 Сегодня Телеграф sportarena.com

Новости спорта: Во Франции не состоятся два матча 18-го тура Лиги 1 из-за протестов.

В рамках 18-го тура французской Лиги 1 уже отменены две игры из-за грядущих протестов желтых жилетов, сообщает официальный сайт чемпионата.

В пятницу не состоится встреча Ниццы и Сент-Этьенна, а в субботу отменена игра Нанта и Монпелье.

С большой долей вероятности, могут быть отменены еще ряд встреч 18-го тура Лиги 1.

Из-за протестов перенесены еще два матча чемпионата Франции

Большая часть встреч прошлого тура также не состоялась из-за продолжающихся протестов «желтых жилетов», которые выступают против политики президента страны Эммануэля Макрона.

Протесты сопровождаются погромами и стычками с полицией, из-за чего стражи порядка не могут гарантировать безопасность на стадионах Франции.

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Нант, Лига 1, Ницца, Сент-Этьенн, Монпелье, Желтые жилеты.
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