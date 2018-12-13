"Желтые жилеты" сорвали проведение нескольких матчей в Лиге 1

Новости спорта: Во Франции не состоятся два матча 18-го тура Лиги 1 из-за протестов.

В рамках 18-го тура французской Лиги 1 уже отменены две игры из-за грядущих протестов желтых жилетов, сообщает официальный сайт чемпионата.

В пятницу не состоится встреча Ниццы и Сент-Этьенна, а в субботу отменена игра Нанта и Монпелье.

С большой долей вероятности, могут быть отменены еще ряд встреч 18-го тура Лиги 1.

Большая часть встреч прошлого тура также не состоялась из-за продолжающихся протестов «желтых жилетов», которые выступают против политики президента страны Эммануэля Макрона.

Протесты сопровождаются погромами и стычками с полицией, из-за чего стражи порядка не могут гарантировать безопасность на стадионах Франции.