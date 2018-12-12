Шахтер - Лион: составы команд на матч 12.12.2018

Незадолго до начала матча стали известны стартовые составы команд.
Шахтер: 30 Андрей Пятов (В), 4 Сергей Кривцов, 5 Давид Хочолава, 6 Тарас Степаненко, 7 Тайсон (К), 10 Жуниор Мораэс, 11 Марлос, 22 Николай Матвиенко, 27 Майкон, 31 Исмаили, 74 Виктор Коваленко.
Запасные: Алексей Шевченко 1, Богдан Бутко 2, Оларенваджу Кайоде 8, Алан Патрик 21, Веллингтон Нем 23, Ярослав Ракицкий 44, Сергей Болбат 50.
Лион: 1 Антони Лопеш (В), 5 Джейсон Денайер, 6 Марсело, 8 Уссем Ауар, 10 Бертран Траоре, 11 Мемфис Депай, 18 Набиль Фекир (К), 20 Фернандо Марсал, 22 Ферлян Менди, 23 Кенни Тете, 29 Люка Тусар.
Запасные: Матье Горжлен 30, Мартен Террье 7, Мусса Дембеле 9, Лео Дюбуа 14, Пап Шейх 24, Тонги Ндомбеле 28, Уссейну Ндиай 38.
Напомним, матч Шахтер - Лион начнется в 22:00 по киевскому времени.