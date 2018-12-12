Шахтер и Лион сыграли вничью

Новости спорта: Шахтер не сумел обыграть Лион, однако пробился в 1/16 финала Лиги Европы.

В Киеве на НСК Олимпийский завершился матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Лион. Итоговый счет 1:1. Этот результат гарантировал Лиону выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Шахтер довольствуется выходом в плей-офф Лиги Европы.

Шахтер 1:1 Лион

Голы: Мораес 22' - Фекир 65'

Предупреждения: Болбат 87' - Марсал 8', Фекир 68'

В первом тайме французы полностью переигрывали Горняков по всем компонентам игры. Однако, Шахтер, создав один голевой, реализовал его. А Лион, пробив больше 10 раз по воротам Пятова, так и не сумел распечатать ворота дончан в первой половине поединка. На 22-й минуте матча Исмаили блестящей передачей нашел Мораеса в чужой штрафной, бразильский форвард первым касанием остановил мяч, а вторым переправил его в угол ворот.

Во втором тайме Шахтер выровнял игру, однако, забить удалось гостям. На 68-й минуте Фекир из пределов штрафной мощным ударом пробил Пятова. Этот гол стал последним в матче.

В параллельном матче Манчестер Сити обыграл Хоффенхайм 2:1. Таким образом, из группы F в 1/8 финала Лиги чемпионом пробились Манчестер Сити (с первого места) и Лион (2-е место). Шахтер пробился в плей-офф Лиги Европы, Хоффенхайм попрощался с еврокубками.

Составы команд:

Шахтер: 30 Андрей Пятов (В), 4 Сергей Кривцов, 5 Давид Хочолава (Бутко 46'), 6 Тарас Степаненко, 7 Тайсон (К), 10 Жуниор Мораэс, 11 Марлос, 22 Николай Матвиенко, 27 Майкон, 31 Исмаили, 74 Виктор Коваленко (Кайоде 83').

Лион: 1 Антони Лопеш (В), 5 Джейсон Денайер, 6 Марсело, 8 Уссем Ауар, 10 Бертран Траоре (Ндомбеле 72'), 11 Мемфис Депай (Дембеле 80'), 18 Набиль Фекир (К), 20 Фернандо Марсал, 22 Ферлян Менди, 23 Кенни Тете, 29 Люка Тусар.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 17 декабря.