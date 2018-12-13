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Лига чемпионов. Результаты матчей 12.12.2018

Лига чемпионов. Результаты матчей 12.12.2018
00:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Завершились все матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона 2018/19.

В среду, 12 декабря, состоялись заключительные матчи групповой стадии Лиги чемпионов. Кроме того, определился последний участник плей-офф ЛЧ. В группе F в "битве за Лигу чемпионов" донецкий Шахтер не сумел удержать победу в игре с Лионом. Таким образом, именно французская команда выступит в 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Шахтер, в свою очередь, сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

Отметим, сегодня многие матчи завершились сенсационными результатами, ведь многие игры не несли турнирных целей. 17 декабря состоится жеребьевка следующего раунда Лиги чемпионов.

Результаты матчей Лиги чемпионов 12 декабря

Группа Е

Аякс - Бавария 3:3

Голы: Тадич, 61, 82 (с пенальти), Зюле, 90 (автогол) - Левандовски, 13, 87 (с пенальти), Коман, 90

Бенфика - АЕК 1:0

Гол: Гримальдо, 88

Группа F

Шахтер - Лион 1:1

Голы: Мораес, 22 - Фекир, 65

Манчестер Сити - Хоффенхайм 2:1

Голы: Сане, 45+1, 61 - Крамарич, 16 (с пенальти)

Группа G

Реал - ЦСКА 0:3

Голы: Чалов, 37, Щенников, 43, Сигурдссон, 73

Виктория - Рома 2:1

Голы: Коваржик, 62, Хоры, 72 - Ундер, 68

Группа H

Янг Бойз - Ювентус 2:1

Голы: Оаро, 30 (пен.), 68 - Дибала, 80.

Валенсия - Манчестер Юнайтед 2:1

Голы: Солер, 17, Джонс, 47 (автогол) - Рашфорд, 87

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