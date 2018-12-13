Скачать
Четверг, 13.12.2018
Лига чемпионов. Результаты матчей 12.12.2018
Лига чемпионов. Результаты матчей 12.12.2018
Шахтер и Лион сыграли вничью
Шахтер и Лион сыграли вничью
Названа дата следующего боя Ломаченко
Названа дата следующего боя Ломаченко
Самые лучшие фильмы о спорте: мотивация для чемпионов
Самые лучшие фильмы о спорте: мотивация для чемпионов

Шахтер - Лион: обзор обзор невероятного матча Лиги чемпионов (Видео)

Шахтер - Лион: обзор обзор невероятного матча Лиги чемпионов (Видео)
07:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Лион не пустил Шахтер в плей-офф Лиги чемпионов.

Шахтер принимал Лион в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч завершился вничью, чего хватило Лиону для выхода в следующий этап. Шахтер же, которому необходима была победа, отправился в Лигу Европы.

Смотри видео обзор матча Шахтер - Лион:

Шахтер - Лион 1:1

Голы: Мораес, 22 - Фекир, 65.

Шахтер: Пятов - Матвиенко, Кривцов, Хочолава (Бутко, 46), Исмаили - Майкон, Степаненко - Марлос, Коваленко (Кайоде, 84), Тайсон - Мораес.

Лион: Лопеш - Тете, Денайер, Марсело, Марсал, Менди - Тусар, Ауар - Фекир (Дюбуа, 89) - Траоре (Ндомбеле, 71), Депай (Дембеле, 80).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Чемпионов, ФК Лион, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер - Лион 1:1 события матча (Видео)
02 Реал - ЦСКА 0:3: события матча
03 "Шахтар, вам тут не раді": фанаты сорвали начало матча с Лионом
04 Шахтер и Лион сыграли вничью
05 Коноплянка выставлен на трансфер в Шальке: известны причины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь