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Четверг, 13.12.2018
Лига чемпионов. Результаты матчей 12.12.2018
Лига чемпионов. Результаты матчей 12.12.2018
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Лига чемпионов: определились все участники 1/8 финала

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Лига чемпионов: определились все участники 1/8 финала
08:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: За победу в Лиге чемпионов 2018/19 поборются 16 клубов.

В среду, 12 декабря состоялись решающие матчи группового этапа Лиги чемпионов.

Шахтер не смог обыграть Лион, что не позволило донецкому клубу выйти в следующий этап. Таким образом, украинские клубы в плей-офф Лиги чемпионов не представлены.

Все участники плей-офф Лиги чемпионов:

Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Тоттенхэм (все - Англия), Атлетико, Барселона, Реал (все - Испания), Бавария, Боруссия, Шальке (все - Германия), Рома, Ювентус (оба - Италия), ПСЖ и Лион (оба — Франция). Аякс (Голландия), Порту (Португалия).

Жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов состоится в понедельник, 17 декабря.

Финал Лиги чемпионов запланирован на 1 июня 2019 года на стадионе Ванда-Метрополитано в Мадриде.

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ФК Реал, ФК Манчестер Сити, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Лион, Футбол, Новости футбола.
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