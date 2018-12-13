Динамо - Яблонец: открытая тренировка киевлян перед матчем Лиги Европы

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится поединок 6-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Яблонец". Вчера киевские футболисты провели тренировку на клубной базе перед матчем с командой из Чехии. Напомним, что встреча "Динамо" - "Яблонец" начнется в 19.55.