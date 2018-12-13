"Было нелегко": Фекир - о победе над Шахтером в Лиге чемпионов

Новости спорта: Полузащитник Лиона Набиль Фекир подвел итоги поединка против Шахтера в Киеве.

Атакующий полузащитник Лиона Набиль Фекир прокомментировал результата матча Лиги чемпионов против Шахтера (1:1).

«Знали, что здесь будет нелегко, особенно из-за снега», — цитирует игрока официальный сайт УЕФА.

Француз стал автором решающего гола, но не стал вешать все заслуги на себя.

«Мы пропустили, когда играли хорошо, но продолжали упорно идти вперед. Хоть решающий гол забил я, думаю, вся команда сыграла героически и хорошо себя проявила».

Также 25-летний футболист отметил, что французам не важно, какой соперник попадется в 1/8 финала.

«Лион очень давно не играл в плей-офф, поэтому мы просто будем ждать жеребьевки. Надеюсь, встретимся с хорошим клубом и сыграем хорошие игры».

Лион последний раз играл в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2011/12, когда в первом же раунде вылетел от кипрского АПОЭЛа в серии пенальти.