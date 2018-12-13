Степаненко назвал главную проблему Шахтера в матчах Лиги чемпионов

Новости спорта: Хавбек Шахтера также считает, что вылет из Лиги чемпионов может привести и к лучшему.

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины по футболу Тарас Степаненко в послематчевом интервью прокомментировал результат поединка с Лионом (1:1), который состоялся в рамках 6-го тура Лиги чемпионов.

Отметим, что такой исход не позволил "горнякам" пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, теперь они продолжат выступление в 1/16 финала Лиги Европы.

"Сказать, что повезло Лиону, мы не можем, у них было достаточно моментов. Но нам обидно, ведь мы вели в счете. Проделали огромную работу. Может и к лучшему, что так получилось, потому что в Лиге Европы не такие сильные соперники. Это будет опыт для молодых игроков и, может, сможем показать хорошие результаты там".

Очень тяжелая группа получилась. Хоффенхайм всем дал бой, Лион вышел за счет победы над Манчестер Сити. Каждая команда отобрала очки у своих соперников. Был шанс у нас пройти дальше, очень старались, но, считаю, что ушли с поля с высоко поднятой головой.

Очень техничные футболисты у Лиона, поле было для всех одинаковое. Погодные условия были тяжелые, но они были у всех одинаковые. Нам не хватает соперников такого уровня. Надо работать и дальше.

По понятным причинам мы не могли играть в Харькове. Спасибо болельщикам, много людей пришли, была отличная атмосфера, несмотря на погодные условия. Если так каждый матч будут ходить болельщики, мы будем добиваться результата", — сказал Степаненко в эфире телеканала Футбол 2.