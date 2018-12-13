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Степаненко назвал главную проблему Шахтера в матчах Лиги чемпионов

Степаненко назвал главную проблему Шахтера в матчах Лиги чемпионов
10:45 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Хавбек Шахтера также считает, что вылет из Лиги чемпионов может привести и к лучшему.

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины по футболу Тарас Степаненко в послематчевом интервью прокомментировал результат поединка с Лионом (1:1), который состоялся в рамках 6-го тура Лиги чемпионов.

Отметим, что такой исход не позволил "горнякам" пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, теперь они продолжат выступление в 1/16 финала Лиги Европы.

"Сказать, что повезло Лиону, мы не можем, у них было достаточно моментов. Но нам обидно, ведь мы вели в счете. Проделали огромную работу. Может и к лучшему, что так получилось, потому что в Лиге Европы не такие сильные соперники. Это будет опыт для молодых игроков и, может, сможем показать хорошие результаты там".

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Очень тяжелая группа получилась. Хоффенхайм всем дал бой, Лион вышел за счет победы над Манчестер Сити. Каждая команда отобрала очки у своих соперников. Был шанс у нас пройти дальше, очень старались, но, считаю, что ушли с поля с высоко поднятой головой.

Очень техничные футболисты у Лиона, поле было для всех одинаковое. Погодные условия были тяжелые, но они были у всех одинаковые. Нам не хватает соперников такого уровня. Надо работать и дальше.

По понятным причинам мы не могли играть в Харькове. Спасибо болельщикам, много людей пришли, была отличная атмосфера, несмотря на погодные условия. Если так каждый матч будут ходить болельщики, мы будем добиваться результата", — сказал Степаненко в эфире телеканала Футбол 2.

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ФК Шахтер, Тарас Степаненко, Футбол, Новости футбола.
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