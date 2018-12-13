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Аякс - Бавария 3:3: обзор голевой "перестрелки" в матче Лиги чемпионов (Видео)

Аякс - Бавария 3:3: обзор голевой &quot;перестрелки&quot; в матче Лиги чемпионов (Видео)
11:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Аякс и Бавария выдали самый яркий матч игрового дня в Лиге чемпионов.

Шесть голов, два удаления, два гола с пенальти и один автогол — столькими событиями был насыщен матч между Аяксом и Баварией. Однако, обе команды сумели выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Смотрите обзор матча Аякс - Бавария:

Аякс — Бавария 3:3

Голы: Тадич, 61, 82 (с пенальти), Зюле, 90 (автогол) — Левандовски, 13, 87 (с пенальти), Коман, 90

Аякс: Онана, Вебер, де Лигт, Блинд, Мазрауи, Зиеш, де Йонг, Тадич, ван де Бек (Дольберг, 78), Нерес (Хунтелар, 89), Тальяфико

Бавария: Нойер, Зюле, Боатенг, Алаба, Киммих, Гнабри (Алькантара, 62), Горетцка (Саншеш, 89), Рибери (Коман, 71), Рафинья, Мюллер, Левандовски

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ФК Бавария, Лига Чемпионов, ФК Аякс, Футбол, Новости футбола.
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