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Четверг, 13.12.2018
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Лига Европы: расписание матчей 13 декабря

Лига Европы: расписание матчей 13 декабря
11:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Сегодня, 13 декабря, состоятся матчи 6-го тура Лиги Европы.

Сегодня, 13 декабря, матчами шестого тура завершится групповой этап Лиги Лиги Европы. Киевское Динамо на Олимпийском примет Яблонец, однако, стоит отметить, что киевляне уже обеспечили себе первое место в группе. За вторую строчку в квартете Динамо поборются французский Ренн и казахская Астана. Ворскла свой матч проведет в Португалии против Спортинга, также состоится еще ряд захватывающих противостояний.

Лига Европы 2018/2019

Расписание матчей 13 декабря:

группа A

22:00 Лудогорец - Цюрих

22:00 АЕК Ларнака - Байер

группа B

22:00 РБ Лейпциг - Русенборг

22:00 Селтик Глазго - Зальцбург

группа C

22:00 Славия Прага - Зенит

22:00 Копенгаген - Бордо

группа D

22:00 Спартак Трнава - Фенербахче

22:00 Динамо Загреб - Андерлехт

группа E

22:00 Арсенал - Карабах

22:00 Спортинг Л - Ворскла Футбол 2

группа F

22:00 Ф91 Дюделанж - Реал Бетис

22:00 Олимпиакос Пирей - Милан Футбол 1

группа G

19:55 Рапид Вена - Глазго Рейнджерс

19:55 Вильярреал - Спартак М

группа H

19:00 Марсель - Аполлон Лимасол

19:55 Лацио - Айнтрахт Ф

группа I

19:55 Бешикташ - Мальмё

19:55 Генк - Сарпсборг Футбол 2

группа J

19:55 Севилья - Краснодар

19:55 Акхисар Беледиеспор - Стандард

группа K

19:55 Ренн - Астана

19:55 Динамо Киев - Яблонец  Футбол 1

группа L

19:55 Видеотон - Челси

19:55 ПАОК - БАТЭ

Напомним, вчера донецкий Шахтер сыграл в ничью с Лионом и не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, однако, заняв третье место в группе опуститься в 1/16 Лиги Европы.

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Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), ФК Спортинг, ФК Динамо (Киев), ФК Ворскла, Футбол, Новости футбола, ФК Яблонец.
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