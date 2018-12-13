Лион вынужденно задержался в Киеве после матча с Шахтером

Новости спорта: Погода в Киеве помешала французскому клубу улететь домой.

Болельщики и футболисты Лиона не могут покинуть Украину из-за снега.

Снегопад в столице Украины не прекращается второй день, из-за чего вылеты самолетов задерживаются, и футболисты Лиона с болельщиками оказались заблокированными в аэропорту.

"Мы мысленно с нашими болельщиками, которые застряли в Киеве из-за погодных условий. Вылет из Киева состоится не ранее конца дня. Мужества вам и спасибо за поддержку", – говорится в сообщении в официальном twitter Лиона.

Напомним, Шахтер принимал Лион в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч завершился вничью, чего хватило Лиону для выхода в следующий этап. Шахтер же, которому необходима была победа, отправился в Лигу Европы.