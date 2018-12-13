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Манчестер Сити - Хоффенхайм: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Манчестер Сити - Хоффенхайм: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
13:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Подопечные Пепа Гвардиолы обыграли немцев (2:1) и заняли первое место в группе.

Манчестер Сити благодаря дублю Лероя Сане "вырвал" победу у Хоффенхайма и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. Отметим, что Лион обыграв донецкий Шахтер занял второе место в этой группе и вслед за "горожанами"пробился в плей-офф Лиги чемпионов.

Смотрите обзор матча Манчестер Сити - Хоффенхайм:

Манчестер Сити — Хоффенхайм 2:1

Голы: Сане, 45+1, 61 — Крамарич, 16 (с пенальти).

Манчестер Сити: Эдерсон — Стоунз (Уокер, 46), Ляпорт, Отаменди, Зинченко (Делф, 64) — Б. Силва (Компани, 85), Гюндоган, Фоден — Стерлинг, Жезус, Сане.

Хоффенхайм: Бауманн — Нуху, Хюбнер, Бренет (Нельсон, 46) — Кадержабек, Гейгер (Амири, 63), Гриллитч, Биттенкурт (Бельфодил, 70), Шульц — Крамарич, Жоэлитон.

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ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, Футбол, ФК Хоффенхайм, Пеп Гвардиола, Новости футбола.
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