Манчестер Сити - Хоффенхайм: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Новости спорта: Подопечные Пепа Гвардиолы обыграли немцев (2:1) и заняли первое место в группе.

Манчестер Сити благодаря дублю Лероя Сане "вырвал" победу у Хоффенхайма и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. Отметим, что Лион обыграв донецкий Шахтер занял второе место в этой группе и вслед за "горожанами"пробился в плей-офф Лиги чемпионов.

Смотрите обзор матча Манчестер Сити - Хоффенхайм:

Манчестер Сити — Хоффенхайм 2:1

Голы: Сане, 45+1, 61 — Крамарич, 16 (с пенальти).

Манчестер Сити: Эдерсон — Стоунз (Уокер, 46), Ляпорт, Отаменди, Зинченко (Делф, 64) — Б. Силва (Компани, 85), Гюндоган, Фоден — Стерлинг, Жезус, Сане.

Хоффенхайм: Бауманн — Нуху, Хюбнер, Бренет (Нельсон, 46) — Кадержабек, Гейгер (Амири, 63), Гриллитч, Биттенкурт (Бельфодил, 70), Шульц — Крамарич, Жоэлитон.