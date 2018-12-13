Сабо: Между Шахтером и Динамо растаял лед

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Бывший тренер «Динамо», а ныне футбольный эксперт Йожеф Сабо поделился мнением о матче «Шахтер» - «Лион» (1:1).

«Я разговаривал со своими знакомыми. Все собирались идти на футбол. Даже приезжали люди из Закарпатья. Я был счастлив, потому что, мне кажется, между «Шахтером» и «Динамо» растаял лед. Будет нормальная дружба.

«Динамо» сказало: «Играйте, пожалуйста». Привели стадион за короткое время в порядок. Вся Украина болела за «Шахтер», потому что люди хотели победы. К сожалению игра бразильцев стала несовместимой с такими погодными условиями», – сказал Сабо в программе «Футбол NEWS».

Напомним, сыграв в ничью с Лионом Шахтер не смог пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов и теперь будет выступать в Лиге Европы.