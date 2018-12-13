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Сабо: Между Шахтером и Динамо растаял лед

Сабо: Между Шахтером и Динамо растаял лед
13:16 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Специалист считает, что киевляне хорошо приняли "горняков" на НСК "Олимпийский".

Бывший тренер «Динамо», а ныне футбольный эксперт Йожеф Сабо поделился мнением о матче «Шахтер» - «Лион» (1:1).

«Я разговаривал со своими знакомыми. Все собирались идти на футбол. Даже приезжали люди из Закарпатья. Я был счастлив, потому что, мне кажется, между «Шахтером» и «Динамо» растаял лед. Будет нормальная дружба.

«Динамо» сказало: «Играйте, пожалуйста». Привели стадион за короткое время в порядок. Вся Украина болела за «Шахтер», потому что люди хотели победы. К сожалению игра бразильцев стала несовместимой с такими погодными условиями», – сказал Сабо в программе «Футбол NEWS».

"Шахтар, вам тут не раді": фанаты сорвали начало матча с Лионом

Напомним, сыграв в ничью с Лионом Шахтер не смог пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов и теперь будет выступать в Лиге Европы.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Европы, ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, Футбол, УПЛ, Йожеф Сабо, Новости футбола.
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